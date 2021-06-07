В Новосибирске 17-летняя девочка пыталась покончить с собой на нудистском пляже Академгородка

В Новосибирске 17-летняя девушка пыталась покончить с собой на нудистском пляже Академгородка.
Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
В Новосибирске 17-летняя девушка пыталась покончить с собой на нудистском пляже Академгородка. К счастью, сибирячку вовремя нашли случайные прохожие и вызвали скорую.
— Произошло все это днем 31 мая. Сама девочка живет в Калининском районе, значит, на пляж на этот она специально приехала. Ее вовремя нашла другая девушка, гулявшая по пляжу. Она заметила ее, лежавшей на бревне, и не подававшей признаков жизни. Рядом лежала предсмертная записка, — пояснил КП-Новосибирск Начальник ГО и ЧС Советского района Юрий Перязев.
Сибирячка вызвала для девушки скорую помощь, ее доставили в больницу. К счастью, ее удалось спасти.
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