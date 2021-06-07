Пожар в супермаркете «Мария-Ра» в Новосибирске потушили

Загоревшийся супермаркет «Мария-Ра» в Новосибирске удалось потушить. Фото: ГУ МЧС по Новосибирской области

Загоревшийся супермаркет «Мария-Ра» в Новосибирске удалось потушить. Об этом сообщили в областном ГУ МЧС. Пожарным потребовалось меньше часа, чтобы справиться с огнем, и не дать ему перекинуться на жилой дом, к которому пристроен магазин.

Пожарным потребовалось меньше часа, чтобы справиться с огнем. Фото: ГУ МЧС по Новосибирской области

— В 12:59 пожарно-спасательные подразделения МЧС России выехали на сообщение о задымлении на втором этаже девятиэтажного жилого дома по улице Бориса Богаткова. По уточненной информации сотрудники Росгвардии во время патрулирования заметили дым и вызвали пожарных, — пояснили в ГУ МЧС по Новосибирской области. — По прибытии было установлено, что открытым огнем горит крыша магазина, пристроенного к дому. Звено газодымозащитной службы направилось на разведку в подъезд. Параллельно пожарные приступили к ликвидации возгорания.

Еще до прибытия пожарных 40 человек из магазина эвакуировались самостоятельно. Фото: ГУ МЧС по Новосибирской области

Еще до прибытия пожарных 40 человек из магазина эвакуировались самостоятельно, никто не пострадал. Из жилого дома эвакуация не проводилась, в подъезде задымление отсутствовало.

Выяснилось, что горел утеплитиль под крышей магазина. Открытое горение было ликвидировано в 14:02. Сейчас спасатели еще работают на месте: проводят разбор конструкций, чтобы убедиться, что очагов горения больше нет.

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