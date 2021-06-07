В Новосибирске «Жигули» врезались в столб: пострадал водитель

Отечественный автомобиль врезался в столб. Фото: АСТ-54
В Калининском районе Новосибирска водитель на «Жигулях» врезался в столб. Авария произошла в районе Сухого Лога вечером 6 июня.
От удара у машины смяло капот. Мужчина получил травмы. Как сообщают очевидцы, его увезли на машине «скорой помощи» в больницу. На месте работали полицейские. Они выясняли обстоятельства случившегося.
Мужчине может грозить штраф за порчу столба.
Ранее КП-Новосибирск писала о том, что на улице Немировича-Данченко внедорожник врезался в опору линии электропередач: столб упал прямо на дорогу и перегородил проезд. От удара автомобилю выбило колесо и его развернуло поперек дороги. На улице образовалась пробка.
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