В Новосибирске «Жигули» врезались в столб: пострадал водитель

Отечественный автомобиль врезался в столб. Фото: АСТ-54

В Калининском районе Новосибирска водитель на «Жигулях» врезался в столб. Авария произошла в районе Сухого Лога вечером 6 июня.

От удара у машины смяло капот. Мужчина получил травмы. Как сообщают очевидцы, его увезли на машине «скорой помощи» в больницу. На месте работали полицейские. Они выясняли обстоятельства случившегося.

Мужчине может грозить штраф за порчу столба.

Ранее КП-Новосибирск писала о том, что на улице Немировича-Данченко внедорожник врезался в опору линии электропередач: столб упал прямо на дорогу и перегородил проезд. От удара автомобилю выбило колесо и его развернуло поперек дороги. На улице образовалась пробка.

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