В Новосибирске упавший столб перекрыл дорогу — в него врезался внедорожник

В Новосибирске внедорожник врезался в опору линии электропередач: столб упал прямо на дорогу.
В Новосибирске внедорожник врезался в опору линии электропередач: столб упал прямо на дорогу и перегородил проезд. Согласно данным портала Яндекс. Карты, на улице Немировича-Данченко, где произошло ДТП, образовалась пробка.
— На пересечении улиц Немировича-Данченко и Костычева водитель внедорожника Toyota 4Runner снес опору линии электропередач. От удара автомобилю выбило колесо и его развернуло поперек дороги. Проезжую часть засыпало обломками. На месте работают сотрудники полиции, — сообщает паблик Вконтакте «АСТ-54», где очевидцы опубликовали видеозаписи с места аварии.
В комментариях под постом многие сибиряки предположили, что причиной ДТП мог стать гололед на дорогах:
— Сегодня гололед такой сильный, так что не удивительно.
— Как так можно было врезаться?
— Вроде смесь на дорогах лежит, а все равно скользко, — пишут люди.
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