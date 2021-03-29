В Новосибирске упавший столб перекрыл дорогу — в него врезался внедорожник

В Новосибирске внедорожник врезался в опору линии электропередач: столб упал прямо на дорогу.

В Новосибирске внедорожник врезался в опору линии электропередач: столб упал прямо на дорогу и перегородил проезд. Согласно данным портала Яндекс. Карты, на улице Немировича-Данченко, где произошло ДТП, образовалась пробка.

— На пересечении улиц Немировича-Данченко и Костычева водитель внедорожника Toyota 4Runner снес опору линии электропередач. От удара автомобилю выбило колесо и его развернуло поперек дороги. Проезжую часть засыпало обломками. На месте работают сотрудники полиции, — сообщает паблик Вконтакте «АСТ-54», где очевидцы опубликовали видеозаписи с места аварии.

В комментариях под постом многие сибиряки предположили, что причиной ДТП мог стать гололед на дорогах:

— Сегодня гололед такой сильный, так что не удивительно.

— Как так можно было врезаться?

— Вроде смесь на дорогах лежит, а все равно скользко, — пишут люди.

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