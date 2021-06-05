Следователи проводят проверку после гибели 12-летнего мальчика, сбитого новосибирцем на BMW

Следователи проводят проверку после гибели 12-летнего мальчика, сбитого на пешеходном переходе. Фото: ГИБДД по Новосибирску

Следователи проводят проверку после гибели 12-летнего мальчика, сбитого на велосипеде новосибирцем на BMW. Трагедия произошла 5 июня на улице Никитина в Октябрьском районе города.

— Учитывая широкий общественный резонанс, Следственный комитет инициировал передачу материалов из органов МВД. В ближайшее время в установленном законом порядке по данному вопросу будет принято процессуальное решение, — прокомментировали в СКР по Новосибирской области.

Напомним, ранее в полиции рассказали о том, что водитель BMW ехал на запрещающий сигнал светофора, в это время мальчик на велосипеде пересекал дорогу за зеленый сигнал светофора.

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