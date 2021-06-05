Новосибирские полицейские ищут женщину, выкинувшую котов в коробке из окна

Полицейские ищут женщину, выкинувшую двух котов в окно. Фото:и стоп-кадр

Полицейские ищут женщину, которая в центре Новосибирска выкинули двух котов в окно. Животные погибли. Свидетелями жуткой картины стали прохожие. С их слов, это уже не первый случай, когда неизвестная жительница дома выкидывает из квартиры животных. Инцидент произошел 4 июня около 20.00.

— В отдел полиции № 1 «Центральный» поступило сообщение от жительницы Новосибирска о том, что у дома №2/1 по улице Серебренниковской она обнаружила травмированных животных. Заявление зарегистрировано. В настоящее время с целью установления всех обстоятельств произошедшего участковым уполномоченным полиции осуществляется поквартирный обход указанного дома, опрашиваются очевидцы, — рассказали КП-Новосибирск в ГУ МВД по Новосибирской области.

Сейчас проводится проверка, после которой будет принято процессуальное решение.

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