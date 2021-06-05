«Спасти их не удалось»: сибирячка выкинула из окна коробку с двумя котами

Жуткая картина предстала перед глазами прохожих. Фото: стоп-кадр

В центре Новосибирска прохожие стали свидетелями ужасной картины. Из окна квартиры дома №2/1 на улице Серебренниковской женщина выкинула две коробки, внутри были коты.

— Котов мы сразу забрали и отнесли в ветеринарную клинику, но спасти их не удалось. Один был уже полумертвый, он умер по дороге, второго пришлось усыпить, так как он получил тяжелые травмы. Рентген показал перелом двух лап и отек легких, при котором не живут, — рассказала КП-Новосибирск Светлана Сыстерова.

Со слов очевидцев, котов выбросила женщина. Она живет в маленькой квартире и держит много кошек и собак. Новосибирцы утверждают, что это не первый случай, когда она вот так выбрасывает животных.

Светлана обратилась в полицию. По словам сибирячки, если это и правда не первый случай, то женщину нужно остановить иначе она продолжит творить жуткие вещи на глазах прохожих.

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