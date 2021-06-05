В Новосибирске «Лада» сбила 58-летнюю женщину, переходившую дорогу

Сибирячку, которую сбила машина, увезли в больницу. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В субботу, 5 июня, в центре Новосибирска сбили 58-летнюю женщину. Она переходила дорогу в неположенном месте. Сибирячку отвезли в больницу. Насколько серьезные травмы получила женщина, пока неизвестно. Подробности происшествия рассказали в ГИБДД по городу.

— ДТП произошло в 13.50 у дома №7 на улице Ленина. Женщину сбил автомобиль «Лада Калина». За рулем машины находился водитель 1978 года рождения, — уточнили в ведомстве.

На месте работает экипаж ДПС. Полицейские выясняют, как именно все случилось. Также в ГИБДД по Новосибирску напомнили, что пешеходы должны пересекать дорогу строго по «зебре».

Ранее КП-Новосибирск писала о том, что в этот же день в центре Новосибирска сбили подростка. Водитель с места происшествия скрылся. Сейчас его разыскивают полицейские.

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