В Новосибирске водитель на пешеходном переходе сбил подростка и скрылся

В Новосибирске на пешеходном переходе сбили подростка. Фото: ГИБДД по городу

В субботу, 5 июня, в Центральном районе Новосибирска неизвестный автомобиль сбил 16-летнего подростка. Все произошло у дома №60 на улице Ольги Жилиной. Известно, что ребенок переходил дорогу на зеленый сигнал светофора, как вдруг на него налетел автомобиль. Его с травмой бедра и головы увезли в больницу.

Водитель не помог пешеходу и не вызвал врачей. Он скрылся с места происшествия. Об этом рассказали в ГИБДД по Новосибирску.

— ДТП произошло в 9.40. Машина ехала стороны улицы Гоголя с левым поворотом на улицу Крылова в сторону улицы Ипподромская, — уточнили в ведомстве.

На месте работает экипаж ДПС. Водитель разыскивается.

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