В Новосибирске водитель на пешеходном переходе сбил подростка и скрылся

В Новосибирске на пешеходном переходе сбили подростка. Фото: ГИБДД по городу
В субботу, 5 июня, в Центральном районе Новосибирска неизвестный автомобиль сбил 16-летнего подростка. Все произошло у дома №60 на улице Ольги Жилиной. Известно, что ребенок переходил дорогу на зеленый сигнал светофора, как вдруг на него налетел автомобиль. Его с травмой бедра и головы увезли в больницу.
Водитель не помог пешеходу и не вызвал врачей. Он скрылся с места происшествия. Об этом рассказали в ГИБДД по Новосибирску.
— ДТП произошло в 9.40. Машина ехала стороны улицы Гоголя с левым поворотом на улицу Крылова в сторону улицы Ипподромская, — уточнили в ведомстве.
На месте работает экипаж ДПС. Водитель разыскивается.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:
Редакция: (383) 289-91-00
WhatsApp: 8-923-145-11-03
Почта: kp.nsk@phkp.ru
И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:
Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер