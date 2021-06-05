Подросток переходил дорогу на зеленый сигнал светофора. Фото: ГИБДД по Новосибирску
В полиции рассказали, что грозит сбежавшему водителю, сбившего подростка в центре Новосибирска. Сейчас его личность и местонахождение устанавливают инспекторы ДПС.
— Водителям, скрывшимся с места ДТП, грозит административный арест до 15 суток, — рассказали в ГИБДД по Новосибирску.
Напомним, 5 июня в 9.40 неизвестный водитель сбил 16-летнего подростка, переходившего дорогу на зеленый сигнал светофора. Это произошло у дома №60 на улице Ольги Жилиной. Водитель с места ДТП скрылся. Подростка госпитализировали в больницу. Врачи диагностировали у него травму бедра и головы.
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