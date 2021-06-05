Последствия урагана в Новосибирске 5 июня 2021 года: деревья упали на машины

Ураган повалил деревья на машины. Фото: Андрей Борисов

Последствия урагана в Новосибирске 5 июня 2021 года: сильный ветер повалил деревья на машины. Об этом рассказали очевидцы.

У дома №39 на улице 1905 года в Новосибирске огромное дерево упало на «ГАЗель». Крона дерева полностью накрыла собой грузовик. Также заблокирован проезд по улице.

В центре Новосибирска клен упал на грузовик. Фото: Инцидент Новосибирск

Еще одно дерево упал под Новосибирском в городе Обь.

— Ночной ветер дал о себе знать. У дома №17 ЖКО Аэропорта хозяину машины не повезло. Упало дерево, — сообщил Андрей Борисов.

Как рассказал КП-Новосибирск мужчина, ствол дерева приземлился рядом с автомобилем, но ветки поцарапали капот машины.

Напомним, синоптики предупреждали об ухудшении погоды. В Новосибирск вернулись дожди и сильный ветер. Порывы местами будут достигать 19 метров в секунду.

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