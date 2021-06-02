Вместо + 28 — всего +5: в Новосибирск идет резкое похолодание

В Новосибирск придут дожди и холодный ветер. Фото: Олег ЗОЛОТО

В ближайшие дни в Новосибирск придет резкое похолодание. Температура с + 28 понизится до +5 градусов. Об этом рассказали в Западно-Сибирском гидрометцентре.

— В Новосибирск придет холодный атмосферный фронт, который сейчас находится на северо-западе региона. Он будет сопровождаться дождями и сильным промозглым ветром. 5 июня температура воздуха опустится до +5 градусов. Уже на следующий день тепло начнет постепенно возвращаться в город, — сообщили КП-Новосибирск синоптики.

Итак, погода начнет портиться уже с четверга, 3 июня. Днем столбик термометра поднимется до +24 градусов, местами по области пройдет дождь. Северо-восточный ветер усилится до 8 метров в секунду.

В пятницу, 4 июня, в город придут дождь и сильный ветер. Местами порывы будут достигать 14 метров в секунду.

Самым холодным днем станет субботу, 5 июня. Столбик термометра опустится до +15 градусов днем и до +5 градусов ночью. Местами порывы холодного ветра будут достигать 18 метров в секунду.

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