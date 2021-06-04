В полиции прокомментировали видеозапись с детьми, которых со скандалом изъяла опека под Новосибирском

В полиции проверили, какие сейчас условия в доме. Фото: предоставлено Татьяной Осадчей.

Новосибирские полицейские проводят проверку по факту видеозаписи, всколыхнувшей Интернет. На кадры попали дети, живущие в ужасающих условиях в деревне Долгово Тогучинского района. Так, один ребенок ел бычки и пил мутную воды с плиты, а в доме царила антисанитария. В полиции уточнили, видео было снято в 2020 году.

— Полицейские выехали на место проживания семьи и проверили условия. На данный момент жилищно-бытовые условия не соответствуют опубликованным на видеозаписи. Семья стоит на профилактическом учете, на постоянной основе проводится профилактическая работа, — сообщили в ГУ МВД по Новосибирской области.

Как ранее удалось выяснить КП-Новосибирск, детей у горе-матери изъяли: часть из них отправили в детский дом, старший сын — в больнице, а еще один проживает у родственников. В полиции корреспонденту издания уточнили, сейчас данных о том, проживает ли кто-то из детей с матерью, нет. По этому факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося.

Известно, что семерых детей женщина родила от разных мужчин. Еще три года назад она была обычной домохозяйкой и заботилась о ребятишках. Однако затем связалась с компанией цыган и забыла о своих родительских обязанностях.

Напомним, в ситуацию вмешалась и Уполномоченный по правам ребенка в Новосибирской области Надежда Болтенко. По ее словам, дети сейчас находятся под опекой государства.

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