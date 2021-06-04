В Новосибирске за сутки от коронавируса скончались 5 человек: самому старшему было 88 лет

Еще 5 сибиряков умерли от коронавируса. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В пятницу, 4 июня, стало известно, что от коронавируса умерли еще 5 жителей Новосибирской области. Подробности об этом опубликовал оперативный штаб регионального правительства.

— Скончались еще пять человек с ранее подтвержденным COVID-19. Среди умерших — мужчины в возрасте 59, 81 и 85 лет, а также две женщины — в возрасте 81 и 88 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 1 899 человек, — говорится в официальном сообщении.

На сегодняшний день в реанимации находятся 64 сибиряка. Из них 7 пациентов подключены к ИВЛ из-за проблем с дыханием.

Как уточнили в оперштабе, за минувшие сутки коронавирус подтвердился еще у 85 человек. С начала вспышки болезнь выявили уже у 43 656 сибиряков, среди них — 2748 детей. Из хороших новостей — уже 39 565 пациентов выздоровели.

Ранее стало известно, несколько больниц Новосибирской области вновь перепрофилируют под ковидные госпитали. За последнюю неделю выросло число зараженных старше 65 лет.

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