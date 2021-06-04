Новосибирск
Еще
Радио
Новосибирск
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Новосибирск
Радио
Реклама
Сегодня:
Еще
Общество4 июня 2021 11:50

Новосибирские больницы вновь перепрофилируют под ковидные госпитали

Начало расти число заболевших старше 65 лет
Анна АЛЕКСЕЕВААнна АЛЕКСЕЕВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Новосибирские больницы вновь перепрофилируют под ковидные госпитали.

Новосибирские больницы вновь перепрофилируют под ковидные госпитали.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Несколько региональных медучреждений снова превратят в коронавирусные госпитали. Так, частично перепрофилируют ГКБ №12 и Новосибирский областной госпиталь №2 ветеранов войн. Решение об этом приняли в Минздраве Новосибирской области.

— В ГКБ №12 будут поступать пациенты с подозрением на коронавирус из групп риска. В Новосибирском областном госпитале №2 ветеранов войн пожилые пациенты с коронавирусом будут долечиваться и проходить реабилитацию после перенесенной инфекции. При этом обе больницы продолжат принимать сибиряков и по своим основным профилям, — уточнили в ведомстве.

В Минздраве добавили, такое решение приняли, чтобы снизить нагрузку на инфекционную больницу № 1. Сейчас там лечатся пациенты с клещевым энцефалитом и кишечными инфекциями. Такие заболевания как раз обостряются в летний период и требуют контроля врачей.

По информации ведомства, сейчас коечный фонд для зараженных ковидом в Новосибирской области составляет 1830 коек. Занято из них — 1495 единиц.

По словам замминистра областного здравоохранения Елены Аксеновой, на этой неделе выросло число зараженных ковидом старше 65 лет. У всех пенсионеров есть хронические сопутствующие болезни — патологии сердечно-сосудистой и эндокринной систем.

— Отмечу, что они не прошли вакцинацию. Именно поэтому мы призываем граждан старше 65 лет записаться и пройти вакцинацию против коронавирусной инфекции. Чтобы не допустить новых случаев коронавирусной инфекции, нужно привиться от ковида, — заявила Елена Аксенова.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.