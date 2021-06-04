Новосибирские больницы вновь перепрофилируют под ковидные госпитали. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Несколько региональных медучреждений снова превратят в коронавирусные госпитали. Так, частично перепрофилируют ГКБ №12 и Новосибирский областной госпиталь №2 ветеранов войн. Решение об этом приняли в Минздраве Новосибирской области.

— В ГКБ №12 будут поступать пациенты с подозрением на коронавирус из групп риска. В Новосибирском областном госпитале №2 ветеранов войн пожилые пациенты с коронавирусом будут долечиваться и проходить реабилитацию после перенесенной инфекции. При этом обе больницы продолжат принимать сибиряков и по своим основным профилям, — уточнили в ведомстве.

В Минздраве добавили, такое решение приняли, чтобы снизить нагрузку на инфекционную больницу № 1. Сейчас там лечатся пациенты с клещевым энцефалитом и кишечными инфекциями. Такие заболевания как раз обостряются в летний период и требуют контроля врачей.

По информации ведомства, сейчас коечный фонд для зараженных ковидом в Новосибирской области составляет 1830 коек. Занято из них — 1495 единиц.

По словам замминистра областного здравоохранения Елены Аксеновой, на этой неделе выросло число зараженных ковидом старше 65 лет. У всех пенсионеров есть хронические сопутствующие болезни — патологии сердечно-сосудистой и эндокринной систем.

— Отмечу, что они не прошли вакцинацию. Именно поэтому мы призываем граждан старше 65 лет записаться и пройти вакцинацию против коронавирусной инфекции. Чтобы не допустить новых случаев коронавирусной инфекции, нужно привиться от ковида, — заявила Елена Аксенова.

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