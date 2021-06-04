В Новосибирске иномарка сбила 33-летнего мужчину, перебегавшего дорогу

В Новосибирске иномарка сбила мужчину. Фото: Инцидент Новосибирск

В ночь на 4 июня в Ленинском районе Новосибирска автомобиле «Киа Рио», за рулем которого находился42-летний водитель, сбил 33-летнего мужчину. ДТП произошло на проспекте Карла Маркса. Новосибирец перебегал дорогу в неположенном месте. Об этом рассказали в ГИБДД по области.

— Это произошло около 01.00. Автомобиль двигался по проспекту Карла Маркса со стороны площади Лыщинского в сторону улицы Космической. Напротив дома № 37/2 машина сбила пешехода, — сообщили в ведомстве.

Пострадавшего мужчину увезли в больницу на машине «скорой помощи». Полицейские выясняют детали аварии.

По снимкам с места ДТП видно, что мужчина получил серьезную травму: он лежал на асфальте.

Ранее КП-Новосибирск писала о том, что подросток на мопеде врезался в джип. У мальчика не было водительского удостоверения, разрешающего двигаться поп проезжей части на мопеде.

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