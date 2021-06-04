В Новосибирске 12-летний мальчик на мопеде врезался в Land Cruiser

У подростка не было водительского удостоверения, разрешающего езду на мопеде. Фото: ГИБДД по Новосибирску

В Заельцовском районе Новосибирска произошло ДТП, в котором пострадал 12-летний мальчик. Ребенка с травмами госпитализировали в больницу. Подробности рассказали в ГИБДД по городу.

— 3 июня около 21.00 подросток на мопеде Racer врезался в Land Cruiser. Это произошло у дома №94/1 по улице Кубовая. Мальчик ехал со стороны улицы Кедровая и хотел повернуть налево, где в это время двигалась машина. Ребенка отвезли в больницу, — уточнили в ведомстве.

Врачи диагностировали у подростка перелом кости левой голени. Теперь мальчику предстоит долгое лечение. Известно, что у ребенка не было водительского удостоверения, разрешающего езду на мопеде.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.