В Новосибирске прокуратура проводит проверку после того, как опека со скандалом изъяла семерых детей из семьи

Прокуратура проводить проверку после того, как в соцсети появилось видео, на котором родные показали, как живут семеро детей. Фото: предоставлено Татьяной ОСАДЧЕЙ

В пятницу, 4 июня, прокуратура Новосибирской области инициировала проверку. Поводом для нее стало видео, опубликованное в соцсети. Его автор — родные многодетной семьи из Тогучинского района. Они показали, в каких условиях живут семеро ребятишек.

В кадре — ребенок, который пьет воду с плиты и закусывает бычками сигарет, в доме — грязь, мутная вода в непонятных емкостях, обгорелый диван. Сами дети чумазые и все в ссадинах.

— Прокуратура проверит исполнение учреждениями системы профилактики законодательства о защите прав несовершеннолетних, об охране прав ребенка, даст принципиальную оценку органам опеки, а также законности назначения, выплат и использования женщиной пособий на своих детей. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, — прокомментировали инцидент в ведомстве.

Со слов родных известно, что пятерых детей у матери изъяли, но двое еще с ней.

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