В Новосибирске следователи проводят проверку после того, как толпа избила девочку на пляже из-за полотенца

Следователи проводят проверку после избиения 16-летней школьницы. Фото: Олег ЗОЛОТО

Следователи проводят проверку после того, как толпа избила 16-летнюю девочку на пляже из-за полотенца. Инцидент произошел 1 июня в Ленинском районе Новосибирска.

— Для установления тяжести вреда здоровью, причиненного ребенку, будет назначена судебно-медицинская экспертиза. После проверки будет принято процессуальное решение, — прокомментировали в СКР по Новосибирской области.

Напомним, пятеро 18-летних ребят напали на школьницу после того, как она наступила на чужое полотенце во время отдыха на берегу реки Обь. Свидетелем расправы стала директор магазина, который находился рядом. Она нажала тревожную кнопку и вызвала охрану. Бойцы группы быстрого реагирования передали напавших на девушку молодых людей полицейским. На лице и руках у девочки были свежие ссадины и царапины, а нос был опухшим от ударов.

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