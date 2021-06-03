Конфликт подростков на пляже завершился избиением

На фото - водитель-охранник ГБР-73 АБ ГВАРДИЯ Сергей Ушаков, выезжавший на происшествие. Фото предоставлено Агенством Безопасности ГВАРДИЯ.

1 июня в 20.31 кнопка тревожной сигнализации была нажата в супермаркете, расположенном на проспекте К. Маркса в Ленинском районе Новосибирска. Прибывший через 5 минут экипаж группы быстрого реагирования встречала директор торговой точки. Она пояснила охранникам, что в ее магазине все в порядке, а ГБР она вызвала, увидев, как на улице группа подростков избивает девочку.

Женщине удалось вырвать потерпевшую у разъяренных подростков - 16-летняя жертва стояла рядом. Старший экипажа ГБР ГВАРДИИ Артем Вялков рассказал, что на лице и руках у девочки были свежие ссадины и царапины, а нос был опухшим от ударов. Со слов потерпевшей, причиной конфликта, вызвавшего столь жестокую расправу, послужило то, что во время отдыха на берегу Оби она якобы наступила на чужое пляжное полотенце.

В итоге три 18-летние девушки и два парня того же возраста догнали несовершеннолетнюю и ее 10-летнего брата, уже покинувших пляж, и напали на них с кулаками. Свидетелем этого события и стала директор магазина, вызвавшая охрану.

Бойцам группы быстрого реагирования Агентства Безопасности ГВАРДИЯ удалось обнаружить компанию нападавших - пятеро участников конфликта были задержаны и переданы сотрудникам полиции. Избитая девочка и ее брат с родителями также поехали в отдел внутренних дел Ленинского района для написания заявления. По предварительной информации, все задержанные являются воспитанниками городского детского дома.