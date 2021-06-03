В мэрии Новосибирска рассказали, кому принадлежит колодец, в который провалился мальчик

У колодца, в который провалился малыш, не было креплений. Фото: СКР по НСО

В мэрии Новосибирска прокомментировали инцидент с падением мальчика в колодец. Инцидент произошел 2 июня.

— Несчастный случай произошел на территории Новосибирского государственного технического университета. Колодец находится на их балансе. Руководству университета незамедлительно было указано в кратчайший срок провести полную инвентаризацию инженерного оборудования расположенного на территории университета. Проверить исправность, доступность и безопасность, — рассказали в администрации Ленинского района.

ребенок в возрасте 1 года 9 месяцев во время прогулки с мамой наступил на крышку канализационного колодца и упал вниз. Малыша достали очевидцы: его госпитализировали. В настоящий момент установлено, на люке колодца не было одного из фиксирующих креплений. По факту случившегося следователи возбудили уголовное дело по части 1 статьи 293 УК РФ «Халатность». Сейчас малыш находится под наблюдением медиков. Врачи диагностировали у него ушиб внутренних органов и сотрясение головного мозга.

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