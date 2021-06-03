В полиции рассказали, как накажут новосибирца на «ВАЗе», убегавшего от гаишников

Новосибирца, убегавшего от гаишников, наказали. Фото: предоставлено АСТ-54

В ночь со 2 на 3 июня новосибирец на «ВАЗе» уходил от погони и врезался в столб. Водителя пытались задержать три экипажа ДПС. Инцидент произошел в Ленинском районе города. В ГУ МВД по Новосибирской области рассказали подробности происшествия, и что грозит мужчине.

— Около 24.00 инспекторы заметили что водитель «ВАЗ 21053» развернулся через перекресток, не подав сигнала поворота. Полицейские попытались задержать автомобилиста, однако он стал убегать. Патрульный экипаж, включив проблесковые маяки и звуковой сигнал, начал преследование. В результате, двигаясь по улице Станиславского со стороны Вертковского в сторону улицы Успенского, мужчина столкнулся металлической стойкой дорожного знака, — рассказали в ГУ МВД по Новосибирской области.

Оказалось, что у водителя не было прав. Как показала проверка, новосибирец был трезв.

В отношении него два административных протокола за управления автомобилем без водительского удостоверения и порчу дорожного сооружения. За это ему придется заплатить штраф. Автомобиль помещен на специализированную стоянку.

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