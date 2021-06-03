«Их понесло течением по реке»: под Новосибирском в Оби чуть не утонули мужчина и женщина

Под Новосибирском в Оби чуть не утонули мужчина и женщина. Фото: служба-спасения МАСС.

В районе поселка Кудряшовский чуть не утонули два человека. Подробности об инциденте, который произошел накануне, 2 июня, рассказали в службе спасения МАСС.

— Очевидец сообщил, что двое сибиряков: мужчина и женщина, решили искупаться в Оби. Однако их отнесло течением от берега и понесло по реке. На место случившегося вышел катер со спасателями. Специалисты осмотрели береговую линию Оби и острова Кудряш. На берегу они нашли сибиряков, которым чудом удалось выбраться из воды. Спасатели выяснили, мужчина смог зацепиться за корягу, а женщина справилась с паникой и выплыла чуть ниже по руслу реки. При этом спасшиеся не предоставили своих данных, установлено только, что сибирячка, которая едва не утонула, 1981 года рождения, — уточнили в службе МАСС.

Медицинская помощь сибирякам не потребовалась. Спасатели побеседовали с женщиной, напомнив ей об опасности купания в непредназначенных для этого местах.

— На реке Обь сильное течение, с которым трудно справиться даже тренированному пловцу и спортсмену. Кроме этого, вода еще не прогрелась и остается холодной. Нахождение в такой воде может вызвать судороги мышц рук и ног. Вода является источником опасности для человека и пренебрежение правилами отдыха и купания может привести к гибели, — добавили спасатели.

Они также отметили, в случае, если вы стали очевидцем ЧП, или же сами попали в беду, нужно звонить по номерам: 112 и 231-06-49.

Ранее КП-Новосибирск писала, в Новосибирской области купальный сезон официально еще не открыт. Однако большинство сибиряков уже вовсю отдыхают у воды. При этом тем, кто купается в запрещенных местах, грозят штрафы.

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