Пляжи в Новосибирске 2021: в МЧС назвали точную дату открытия. Фото: Влад КОМЯКОВ

Пляжи в Новосибирске 2021 официально откроют примерно 15 июня. Об этом рассказал начальник отдела безопасности людей на водных объектах ГУ МЧС России по Новосибирской области, Юрий Карпов.

— Приемка пляжей является заявительным характером. Открытие возможно после того, как владелец пляжа подготовил все необходимые документы, подготовил спасателей, выставил необходимые знаки, провел водолазные обследования, а также получил разрешения от СЭС на воду и песок. В этом году пляжи откроются не раньше 15 июня в связи с тем, что на территории области до сих пор проходит паводок, и вода пока что не соответствующего качества. В целом пляжи раньше 15 июня не открываются, — сообщил начальник отдела безопасности людей на водных объектах регионального ГУ МЧС.

Юрий Карпов также подчеркнул, что действующий на территории региона режим повышенной готовности не влияет на открытие пляжей.

— Люди могу спокойно находиться на свежем воздухе, — отметил Юрий Карпов.

Он отметил, что новосибирцы уже оккупировали все возможные водоемы. Горожан не волнует, что официального открытия зон отдыха еще не было.

— Людям без разницы, можно купаться или нет. Большинство из них идут просто позагорать. Ну есть и те, кто купаются. Спасатели проводят с ними профилактические работы. Мы можем составлять протоколы на граждан, которые купаются в неположенных местах. Им грозит штраф в размере от 300 до 500 рублей, — добавил представитель МЧС.

Известно, на сегодняшний день в Новосибирской области запланировано принять 22 пляжа. В самом Новосибирске заявлено 6 пляжей.

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