Появилось видео, как «Мерседес» сбил мотоциклиста в Новосибирске

Мерседес пытался проскочить и не заметил байкера. Фото: ГИБДД по Новосибирске
Появилось видео, как «Мерседес» сбил мотоциклиста на пересечении Красного проспекта с улицей Советской. На кадрах видно, как кроссовер пытался быстро пересечь Красный проспект, и возможно не заметил байкера. Мотоциклист подбросило вверх. Он улетел к обочине.
— Известно, до момента столкновения водитель мотоцикла ехал по Красному проспекту, со стороны площади Ленина в сторону улице Фабричной, а автомобиль Mercedes двигался по улице Красный проспект с левым поворотом на улицу Советскую, — уточнили в ГИБДД по Новосибирску.
В результате ДТП мотоциклист серьезно пострадал: он получил тяжелую травму ноги и многочисленные переломы. По информации ГИБДД, 45-летнего мужчину доставили в больницу.
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