Мотоциклист получил тяжелые травмы при столкновении с «Мерседесом» в Новосибирске. Фото: ГИБДД по НСО.

В среду, 2 июня, в Новосибирске произошло серьезное ДТП. Там, на пересечении Красного проспекта с улицей Советской, столкнулись мотоцикл и Mercedes. Подробности аварии рассказали в региональной ГИБДД.

— Известно, до момента столкновения водитель мотоцикла ехал по Красному проспекту, со стороны площади Ленина в сторону улице Фабричной, а автомобиль Mercedes двигался по улице Красный проспект с левым поворотом на улицу Советскую, — уточнили в ведомстве.

Виновника в серьезном ДТП установит полиция. Фото: ГИБДД по НСО.

В результате ДТП мотоциклист серьезно пострадал: он получил тяжелую травму ноги и многочисленные переломы. По информации ГИБДД, 45-летнего мужчину доставили в больницу.

У байкера тяжелая травма ноги и многочисленные переломы. Фото: ГИБДД по НСО.

В настоящий момент на месте аварии работает экипаж ДПС. Полицейским предстоит установить все обстоятельства случившегося.

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