Новосибирца, после аварии насмерть сбившего прохожего, отправили в колонию на пять лет

Иномарка влетела в пешехода после столкновения с кроссовером. Фото: ГИБДД по Новосибирску

Октябрьский районный суд приговорил новосибирца к пяти годам колонии-поселения. Мужчину признали виновным в ДТП, в котором погиб 80-летний мужчина. Пенсионер переходил дорогу, когда в него отлетела иномарка, врезавшаяся в кроссовер. Врачи «скорой» пытались спасти ему жизнь, но безуспешно.

— В суде установлено, что утром 6 октября 2020 года мужчина, находясь в наркотическом опьянении, управлял автомобилем марки «Киа рио». Он выехал на улицу Восход для дальнейшего движения в направлении улицы Бориса Богаткова. Там он не уступил дорогу автомобилю «Хендай Крета», который ехал по улице Восход со стороны улицы Зыряновская в сторону улицы Кирова и имел преимущество в движении, — уточнили в областной прокуратуре. — После столкновения иномарок, «Киа рио» влетела в прохожего — 80-летнего мужчину. От полученных травм он скончался в машине «скорой помощи».

Приговор не вступил в законную силу.

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