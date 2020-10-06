В Новосибирске иномарка врезалась в 60-летнего пешехода: он умер по дороге в больницу

На пешехода отлетела одна из машин. Фото: ГИБДД по Новосибирску.
Днем во вторник, 6 октября, произошла авария со смертельным исходом. В Октябрьском районе столкнулись две машины. Из-за столкновения одну из них отбросило на пешехода, который погиб от травм.
— Девушка 20 лет на автомобиле «Хендэ Крета» ехала по улице Восход и у дома № 32 столкнулась с автомобилем «Киа Рио» под управлением 34-летнего водителя, который ехал с улицы Нижегородская. После этого «КИА Рио» отбросило на пешехода, который от полученных травм скончался в автомобиле реанимации. Погибшему на вид было около 60 лет, — сообщили в Госавтоинспекции по Новосибирску.
В полиции устанавливают все обстоятельства аварии. Фото: ГИБДД по Новосибирску.
Напомним, в селе под Новосибирском легковушка сбила 31-летнего пешехода. Он попал в реанимацию.
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