Центральный пляж Академгородка в 2021 году не откроют

Пляж Академгородка в этом году снова будет закрыт.
Фото: Виталий КАРНАУХ
В среду, 2 июня, начальник отдела безопасности людей на водных объектах ГУ МЧС России по Новосибирской области Юрий Карпов рассказал о том, будет ли работать Центральный пляж Академгородка.
— В этом году Центральный пляж Академгородка работать не будет. В прошлом годы он также был закрыт. Причина в том, что городские власти собирается сделать там пляж, но есть проблемы с документами, касающимися территории земли и воды, — рассказал начальник отдела безопасности людей на водных объектах ГУ МЧС России по Новосибирской области Юрий Карпов.
В Новосибирске планируют открыть 6 пляжей. По информации Юрия Карпова, только на Бугринском пляже водолазы обследовали дно реки, а также взяты пробы воды.
В Новосибирской области зарегистрировано 311 опасных мест для купания.
Карпов отметил, что в прошлом году на воде погибло 89 человек, из них 15 детей. Это максимальное количество жертв за последнее время. Все погибшие купались в запрещенных местах.
Ранее КП-Новосибирск писала о том, что городские пляжи планируют открыть 15 июня.
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