Под Новосибирском 11-летний мальчик на мопеде столкнулся с грузовиком. Фото: ГИБДД по НСО,

Серьезная авария произошла в Искитимском районе на трассе Р-256 «Новосибирск-Барнаул». Там накануне, 1 июня, столкнулись грузовик «Скания» и мопед «Мотолайф». Подробности о ДТП рассказали в ГИБДД по Новосибирской области.

— Авария произошла в 17:07. Водитель 1969 года рождения за рулем автомобиля «Скания» с полуприцепом ехал из Новосибирска в сторону Барнаула. На 79 километре трассы он столкнулся с мопедом «Мотолайф», которым управлял 11-летний мальчик. Известно, ребенок пересекал проезжую часть в прямом направлении слева направо по ходу движения транспортного средства, вне пешеходного перехода, а также на запрещающий сигнал светофора, — уточнили в ведомстве.

В результате столкновения ребенок получил тяжелые травмы: его госпитализировали.

В настоящий момент в обстоятельствах аварии разбирается ГИБДД. В полиции установят все обстоятельства случившегося.

Ранее КП-Новосибирск писала о жутком ДТП, которое произошло в Коченевском районе. Там два подростка, ехавшие на мопеде без шлемов, влетели в иномарку. В результате столкновения погиб 14-летний водитель мопеда, а его пассажирка, 14-летняя девочка, выжила, но получила серьезные травмы.

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