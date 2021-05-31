Под Новосибирском подросток на мопеде погиб после столкновения с иномаркой. Фото: "АСТ-54".

Страшная авария произошла в Коченевском районе. Там, рядом с рабочим поселком Чик, подростки на мопеде влетели в иномарку «Рено». ДТП стало фатальным для 13-летнего водителя, а 14-летняя пассажирка получила серьезные травмы. Происшествие, случившееся накануне вечером, 30 мая, прокомментировали в региональной ГИБДД.

— Авария произошла примерно 18:40. Подросток, управляя мопедом «Альфа», двигался по улице Шоссейной рабочего поселка Чик со стороны улицы Восточной в сторону улицы Ленина. Напротив дома № 9 выехал на встречную полосу и столкнулся с седаном Renault Symbol, — уточнили в ведомстве.

Известно, в результате ДТП погиб водитель 2007 года рождения, а 14-летняя пассажирка получила серьезные травмы. Предварительно ей диагностировали перелом таза и черепно-мозговую травму. По словам очевидцев, пострадавшая находится в реанимации. Дети, попавшие в ДТП, ехали на мопеде без шлемов.

В настоящий момент сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства случившегося.

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