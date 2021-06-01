В Новосибирске заработают еще два пункта вакцинации от коронавируса. Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

В Новосибирске появятся еще два мобильных пункта вакцинации от коронавируса. Их откроют в среду, 2 июня, в Ленинском районе города. Теперь все желающие смогут поставить прививку в торговых центрах «Новосибирский» и «Толмачевский». Об этом сообщили в мэрии города.

— 2, 3, 4 июня с 15.00 до 19.00 часов, 5, 6 июня с 10.00 до 14.00 часов привиться можно в ТЦ «Новосибирский» по адресу: ул. Новосибирская, 18/1. Со 2 июня ежедневно с 10.00 до 15.00 часов будет работать пункт вакцинации в ТК «Толмачевский» по адресу: ул. Толмачевская, 19а, к.2, — уточнили в ведомстве.

В мэрии напомнили, сейчас в Ленинском районе прививку от коронавируса можно поставить в ТЦ Сан-Сити», а также в микрорайоне «Чистая Слобода» на улице Титова, 264.

Известно, тем, кто хочет получить вакцину, нужно предъявить паспорт, СНИЛС и полис ОМС. Поставить прививку от коронавируса могут люди старше 18 лет. Вакцинация проводится добровольно и бесплатно.

Ранее КП-Новосибирск писала, что от коронавируса стали прививать новосибирских дачников. Так, выездная вакцинация прошла 29 мая в Ленинском районе в СНТ «Березка». В мэрии сообщили, за вакциной пришли полсотни человек.

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