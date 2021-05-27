Мобильная бригада медиков поставит прививки от коронавируса новосибирским дачникам. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Мобильная бригада медиков поедет вакцинировать от коронавируса новосибирских дачников. Так, в субботу, 29 мая, привиться от COVID-19 смогут жители СНТ «Березка». Об этом сообщили в пресс-центре мэрии Новосибирска.

— С наступлением дачного сезона многие горожане, особенно пожилые люди, переехали на свои дачные участки. В связи с этим администрация Ленинского района организовала выездную вакцинацию в СНТ «Березка». Прививают новосибирцев от коронавирусной инфекции бесплатно и на добровольной основе, — уточнили в ведомстве.

Известно, желающие смогут получить вакцину на улице Ягодинская, 39. При себе нужно иметь паспорт, СНИЛС и полис ОМС. Работать бригада медиков будет с 10 часов утра до полудня.

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