Меценат дал вторую жизнь детским площадкам в Новосибирской области

Обветшалые площадки чистят, ремонтируют и красят, чтобы дать им вторую жизнь. Фото: vk.com/vitalynovoselov

Виталий Новоселов откликнулся на просьбы жителей, которые писали ему в социальных сетях.

Виталий Новоселов помог жителям провести праздник ко Дню защиты детей. Фото: vk.com/vitalynovoselov

В социальных сетях к Виталию Новоселову обратились жители Советского, Искитимского и Ордынского районов с просьбой помочь в организации детских праздников ко Дню защиты детей. Он откликнулся и вместе со своей командой в преддверии 1 июня организовал для детворы около 50 мероприятий на свежем воздухе.

- Хотелось поздравить детей не только словом, но и делом, - прокомментировал Виталий Новоселов.

Ребятишек развлекали приглашенные аниматоры. Фото: vk.com/vitalynovoselov

Виталий Новоселов говорит, что социальные сети помогают оперативно узнавать о проблемах жителей, без лишних промежуточных звеньев. Очень много обращений от людей пришло после того, как он начал помогать ремонтировать детские площадки. «Комсомолка» уже рассказывала о работе по реконструкции площадки, которая внушала ужас, а не желание на ней поиграть.

К концу мая команде Новоселова удалось вычистить мусор, восстановить и покрасить около 50 детских площадок на территории 137-го округа.

- Нашим детям нужны современные игровые комплексы. Когда у меня будут полномочия депутата Государственной думы, я обязательно буду заниматься этим вопросом на своей территории. Сейчас я помогаю чем могу: ремонтирую и восстанавливаю то, что есть, - говорит Виталий Новоселов.

Отремонтированная детская площадка теперь выглядит достойно. Фото: vk.com/vitalynovoselov

- Совместно с жителями мы навели тут красоту, перекрасили все игровые элементы, убрали мусор, отремонтировали сломанные элементы детской площадки. Жители и дети остались довольны! - написал в своем аккаунте ВКонтакте Виталий Новоселов.

Напомним, что Виталия Новоселова на областной партийной конференции КПРФ рекомендовали в качестве кандидата в депутаты в Государственную думу РФ, выборы в которую пройдут в сентябре 2021 года.