Дети жителей аварийных домов в Искитиме вынуждены были играть на голой земле

Детская площадка по улице Цемзавод: глядя на нее, хочется плакать, а не играть и веселиться. Фото: vk.com/vitalynovoselov

Жители трех домов по улице Цемзавод в Искитиме не могут дождаться переселения из обветшавших, аварийных двухэтажек. А их дети фактически играют на земле, потому что от площадки осталось одно название. Об этом рассказала местная жительница.

- Ну это ужасно просто, ужасно! У нас у всех по двое, по трое детей - многодетные семьи, и наши дети играют на голой земле. И никто не реагирует на это. Обратились к Виталию Новоселову, чтобы он посодействовал, помог. Еще обратились к нему по поводу сноса ветхого жилья: у нас дома аварийные, а жителей просто перекидывают с места на место, но дома не расселяют. Будем надеяться на Виталия Новоселова, - говорит она.

Виталий Новоселов встретился с жителями этих домов и договорился о совместном субботнике, организации новой песочницы и установке лавочек.

- Когда у меня будут полномочия депутата Государственной думы, будем заниматься этой территорией. Нашим детям нужны современные игровые комплексы. А пока я помогаю чем могу: ремонтирую и восстанавливаю то, что есть, - прокомментировал Виталий Новоселов.

Команда Виталия Новоселова помогает восстанавливать детские площадки. Фото: vk.com/vitalynovoselov

В селе Чернаки Краснозерского района команда Виталия Новоселова вместе с жителями села отремонтировала пять качелей, большой игровой модуль, детскую карусель «Вертушка» и беседку.

Жители оценили оперативную помощь. Уже во время работ в селе Чернаки за помощью в восстановлении игрового комплекса обратились из села Майское. Вместе с ЗАО «Новомайское» Виталий Новоселов быстро решил вопрос с краской и дал вторую жизнь большому игровому комплексу, теперь он действительно похож на детскую площадку, а не на унылый заброшенный полигон.

Эстафету второй жизни детских площадок приняли во дворе дома № 50 по улице Южный микрорайон в Искитиме. Там Виталий Новоселов вместе с жителями провел субботник, отремонтировал и покрасил игровой комплекс. А несколькими днями позже также, вместе с местными жителями, он провел субботник и восстановил игровой комплекс по адресу: улица Подгорная, 29.

- От себя хочется добавить, что это только начало нашего долгого сотрудничества, будем продолжать в том же духе! - написал Виталий Новоселов в своем аккаунте социальной сети ВКонтакте.