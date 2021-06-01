В Бердске арестовали педофила, напавшего на маленькую девочку

Мужчину, напавшего на девочку, отправили в СИЗО. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Бердском городском суде избрали меру пресечения мужчине, напавшему на маленькую девочку. Его обвиняют в «Насильственных действиях сексуального характера». Сибиряк воспользовался беспомощным состоянием ребенка.

— Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца, то есть по 26 июля 2021 года, — сообщили в суде.

Санкция статьи предусматривает наказание до 20 лет лишения свободы.

Ранее КП-Новосибирск писала о том, что полицейские поймали подростка, который приставал к школьнице в лифте. Инцидент произошел в Кировском районе города. парень преследовал ребенка от самой школы и зашел с ней вместе в подъезд, а затем в лифт. После чего вышел с ней на одном этаже и схватил. Он пытался заставить ребенка с ним поцеловаться.

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Об этом сообщил источник КП-Новосибирск в правоохранительных органах. (подробнее)