В Новосибирске полицейские поймали подростка, который приставал к школьнице в лифте

Парень преследовал девочку от школы. Фото: предоставлено источником КП.
Полицейским удалось найти подростка, который приставал к девочке в лифте. Напомним, что инцидент произошел в Кировском районе: парень преследовал ребенка от самой школы и зашел с ней вместе в подъезд, а затем в лифт. После чего вышел с ней на одном этаже и схватил.
— Как стало известно, парень склонял девочку поцелуям. Аналогичная ситуация потом произошла еще и с другой школьницей, — рассказал КП-Новосибирск источник в правоохранительных органах.
Детям удалось вырваться из цепких рук парня, а их матери написали заявление в полицию. Сейчас все материалы переданы в Следственный комитет.
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