В Новосибирске подросток напал на четвероклассницу в подъезде: это попало на видео

Подросток напал на маленькую девочку в подъезде. Фото представлено источником КП.

В Кировском районе Новосибирска подросток напал на ученицу 4-го класса. Он преследовал девочку от самой школы: зашел с ней в подъезд, а затем в лифт. После этого он вышел с ней на этаже и схватил девочку. Инцидент произошел накануне, 28 апреля, на улице Петухова. Об этом КП-Новосибирск рассказала председатель ТСН.

— У нас есть общий чат в «Ватсапе» для жильцов дома. Вчера в него скинули фотографию подростка и видео с моментом нападения на девочку. На кадрах мальчик ехал со школьницей в лифте. А потом, когда она вышла на этаже, проследовал за ней и схватил ее. Видимо, он не учел, что попадет на камеру видеонаблюдения. Получается, он ее схватил, наклонил и потащил на лестницу. В этот момент школьница успела схватиться за ручку входной двери, и вышел ее старший брат. Вероятно, это спасло девочку. Сама девочка — малюсенькая, хрупкая, а мальчик, который напал, хоть и учится в 7-м классе, но очень рослый и крепкий. Выяснилось, что у подростка были далеко не детские намерения: он склонял девочку к близости с ним. После того, как в чате появилось видео, откликнулась мать еще одной девочки. Она рассказала, что этот же подросток домогался на днях ее маленькой дочери, — поделилась с изданием председатель.

После случившегося мать школьницы, которую подросток схватил в подъезде, обратилась в полицию. А жильцы сразу вычислили, кто был нападавшим. Как уточнил председатель, в жилмассиве все друг друга знают. Есть данные, что информация о ЧП дошла и до родителей подростка, и те обратились с ним в полицию.

— В группе писали, что мать сама привела его в полицию. Что было дальше, пока не ясно. Была информация, что мальчик воспитывается в неблагополучной семье. Хотя выглядит подросток обычно: неплохо одет, довольно ухожен, — добавила собеседница издания.

В ГУ МВД по Новосибирской области подтвердили, что в отдел полиции поступило обращение от жителей дома на улице Петухова. В настоящий момент по факту случившегося проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства инцидента.

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