Новосибирец погиб, врезавшись в ограждение на улице Большевистской

Мужчина погиб, врезавшись в ограждение. Фото: ГИБДД по Новосибирску

В ночь с 31 мая на 1 июня на улице Большевистской погиб водитель Nissan Sunny. У дома №12Б он врезался в ограждение. Об этом рассказали в ГИБДД по городу.

— Авария произошла в 23.40. За рулем иномарки находился водитель 1981 года рождения. Он ехал по улице Большевистской со стороны Речного вокзала в сторону улицы Добролюбова, — сообщили в ведомстве.

Мужчина погиб на месте аварии. Причину его смерти устанавливают полицейские. На месте работали инспекторы ДПС. Проводится проверка.

Ранее КП-Новосибирск писала о том, что во дворе дома на улице Толбухина иномарка наехала на 4-летнюю девочку. Ребенка доставили в больницу с травмами.

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