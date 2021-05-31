В Новосибирске иномарка сбила 4-летнюю девочку

Девочку госпитализировали в больницу.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В понедельник, 31 мая, во дворе дома №37 на улице Толбухина в Новосибирске автомобиль Hyundai Solaris сбил 4-летнюю девочку. Ребенка госпитализировали в больницу. Об этом рассказали в ГИБДД по Новосибирску.
— Все произошло около 19.00. Характер травм и причину ДТП выясняют полицейские, — рассказали в ведомстве.
На месте аварии работает экипаж ДПС. Проводится проверка. Автомобилистов попросили быть особенно внимательными при движении в жилых зонах. Соблюдать скоростной режим.
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