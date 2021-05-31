В Новосибирске рядом с газовой котельной загорелись строительные вагончики

На улице Хилокской загорелись строительные вагончики. Фото: стоп-кадр
В понедельник, 31 мая, в Ленинском районе Новосибирска у дома №1Б на улице Хилокской загорелись два строительных вагончика. Как рассказали очевидцы, рядом находилась газовая котельная. В ГУ МЧС по Новосибирской области прокомментировали происшествие.
— Пожарные выехали в 17:48. Горели два строительных вагончика на площади 30 квадратных метров. В 18:06 пожар локализован, а в 18:16 ликвидация открытого горения, -уточнили в ГУ МЧС по области.
По оперативным данным в результате пожара пострадавших нет.
Напомним, ранее спасатели под Новосибирском тушили двухэтажный дом с надворными постройками. Для тушения пришлось привлечь пожарный поезд, так как ближайший гидрант находился за два километра от дома.
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