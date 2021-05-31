Под Новосибирском огонь в двухэтажном доме тушил пожарный поезд

Под Новосибирском огонь уничтожил двухэтажный дом, баню и сарай. Фото: ГУ МЧС по НСО

В понедельник, 31 мая, на улице 9 Января вблизи станции Издревая Новосибирского района загорелся двухэтажный дом. Сообщение о ЧП поступило спасателям около 15.00. Когда пожарные приехали, здание было полностью охвачено огнем. К счастью, люди в пожаре не пострадали. Об этом рассказали в ГУ МЧС по Новосибирской области.

На пожаре никто из людей не пострадал. Фото: ГУ МЧС по НСО

— Тушение осложняло то, что ближайший гидрант находился в двух километрах. Был задействован пожарный поезд. По предварительной информации площадь пожара, в результате которого повреждены частный дом, баня, сарай и надворные постройки, составила около 250 квадратных метров, — рассказали в ГУ МЧС по Новосибирской области.

К тушению крупного пожара привлекли поезд. Фото: ГУ МЧС по НСО

Сейчас поезд обеспечивает бесперебойную подачу воды, спасатели разбирают рухнувшие конструкции и ликвидируют последствия крупного пожара.

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