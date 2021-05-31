В мэрии объяснили, почему конопля выросла в центре Новосибирска

В центре Новосибирска убрали коноплю.
Фото: Михаил ДОКУКИН
В мэрии города в ответ на запрос КП-Новосибирск рассказали о том, откуда на Красном проспекте появилась конопля. Ситуация повторяется второй год подряд.
— В связи с тем, что грунт завозится с сельскохозяйственных угодий Новосибирской области, вполне вероятно, что он случайно может содержать семена сорных растений, — уточнили КП-Новосибирск в мэрии.
В администрации города заверили, что запрещенную траву с центра Новосибирска уже убрали.
Напомним, молодые побеги сибиряки увидели на Красном проспекте, недалеко от остановки «Кинотеатр имени Маяковского».
Прохожие отметили, что дурман-трава быстро расползается, люди опасаются, что и скоро в центре города заколосится целая плантация.
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