В центре Новосибирска взошла конопля

В центре Новосибирска снова взошла конопля. Фото: Михаил ДОКУКИН

В центре Новосибирска выросла конопля. Ее молодые побеги сибиряки увидели на Красном проспекте, недалеко от остановки «Кинотеатр имени Маяковского».

— Ровно год назад на этом же самом месте также выросла конопля, — рассказал КП-Новосибирск читатель.

Прохожие переживают, что тротуар превратится в конопляное поле. Фото: Михаил ДОКУКИН

На самом деле в прошлом году удивленные новосибирцы сообщали о том, что на главной улице города взошла запрещенная трава.

Прохожие отметили, что дурман-трава быстро расползается, люди опасаются, что и скоро в центре города заколосится целая плантация. КП-Новосибирск уточнила в мэрии, когда уберут конопля с главной улицы города.

Напомним, это уже не первый раз, когда дурман-траву видят в Новосибирске. В прошлом году запрещенную траву заметили на клумбах возле администрации Кировского района. А в селе Кыштовка Новосибирской области в конопляное поле превратился целый парк, где часто гуляют семьи с детьми.

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