Новосибирские школьники начали сдавать ЕГЭ по трем предметам Фото: Алексей БУЛАТОВ

В понедельник, 31 мая, в Новосибирске стартовала итоговая аттестация для выпускников 11-х классов. Сегодня школьники сдают экзамены по литературе, химии и географии. На участие в основном периоде ГИА зарегистрировались 17 640 человек. Об этом сообщили в министерстве образования Новосибирской области.

В ведомстве уточнили, в этом году те, кто не планирует поступать в вузы, могут не сдавать ЕГЭ. Для того, чтобы получить аттестат, им достаточно сдать государственный выпускной экзамен по русскому языку и математике.

— Выпускники, которые поступают в вузы, для получения аттестата сдают только ЕГЭ по русскому языку. А дальше сдают предметы по выбору, которые необходимы для зачисления в тот или иной вуз. Сегодня ЕГЭ сдают те ребята, которые точно решили поступать в вуз, — сообщил министр образования Сергей Федорчук.

Он также напомнил, выпускники, которым не удастся сдать экзамены в основной период, смогут сделать это в дополнительный — с 12 по 17 июля. Еще один резервный период предусмотрен в начале сентября — с 3 по 15 число.

По данным Федорчука, самые массовые экзамены в этом году — по русскому, математике, обществознанию и информатике. По последней дисциплине впервые в этом году экзамен будут сдавать на компьютерах.

Отметим, в этом году экзамены проходят с соблюдением мер профилактики коронавируса. Известно, выпускников рассаживают с расстоянием в 1,5 метра. Кроме того, экзаменаторам нужно носить макси.

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