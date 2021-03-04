ЕГЭ в Новосибирске в 2021 году: стало известно расписание экзаменов

Экзамены начнутся в мае. Фото: Артем КИЛЬКИН

ЕГЭ в Новосибирске в 2021 году школьники начнут сдавать уже в мае месяце: соответствующее постановление появилось на федеральном портале проектов и нормативно правовых актов. Правда, в этом году из-за пандемии коронавируса выпускников ждут изменения.

— Выпускникам, которые собираются поступать в вузы и будут сдавать для этого ЕГЭ, чтобы получить аттестат, достаточно сдать на удовлетворительный результат ЕГЭ по русскому языку. ЕГЭ по математике базового уровня в 2021 году проводиться не будет, — сообщили в Минпросвещении РФ.

Публикуем расписание экзаменов:

31 мая (понедельник) — география, литература, химия;

3 июня (четверг) — русский язык;

4 июня (пятница) — русский язык;

7 июня (понедельник) — математика профильного уровня;

11 июня (пятница) — история, физика;

15 июня (вторник) — обществознание;

18 июня (пятница) — иностранные языки (английский, французский, немецкий, испанский, китайский) (за исключением раздела «Говорение»), биология;

21 июня (понедельник) — иностранные языки (английский, французский, немецкий, испанский, китайский) (раздел «Говорение»);

22 июня (вторник) — иностранные языки (английский, французский, немецкий, испанский, китайский) (раздел «Говорение»);

24 июня (четверг) — информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ);

25 июня (пятница) — информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ).

Дополнительные даты для проведения ЕГЭ назначили на 12,13 и 14 июля. Резервный день — 17 июля.

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