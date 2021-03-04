ЕГЭ в Новосибирске в 2021 году: стало известно расписание экзаменов

Экзамены начнутся в мае.
Фото: Артем КИЛЬКИН
ЕГЭ в Новосибирске в 2021 году школьники начнут сдавать уже в мае месяце: соответствующее постановление появилось на федеральном портале проектов и нормативно правовых актов. Правда, в этом году из-за пандемии коронавируса выпускников ждут изменения.
— Выпускникам, которые собираются поступать в вузы и будут сдавать для этого ЕГЭ, чтобы получить аттестат, достаточно сдать на удовлетворительный результат ЕГЭ по русскому языку. ЕГЭ по математике базового уровня в 2021 году проводиться не будет, — сообщили в Минпросвещении РФ.
Публикуем расписание экзаменов:
31 мая (понедельник) — география, литература, химия;
3 июня (четверг) — русский язык;
4 июня (пятница) — русский язык;
7 июня (понедельник) — математика профильного уровня;
11 июня (пятница) — история, физика;
15 июня (вторник) — обществознание;
18 июня (пятница) — иностранные языки (английский, французский, немецкий, испанский, китайский) (за исключением раздела «Говорение»), биология;
21 июня (понедельник) — иностранные языки (английский, французский, немецкий, испанский, китайский) (раздел «Говорение»);
22 июня (вторник) — иностранные языки (английский, французский, немецкий, испанский, китайский) (раздел «Говорение»);
24 июня (четверг) — информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ);
25 июня (пятница) — информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ).
Дополнительные даты для проведения ЕГЭ назначили на 12,13 и 14 июля. Резервный день — 17 июля.
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