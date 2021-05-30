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Экономика30 мая 2021 15:00

Гостям сибирского стенда на ПМЭФ покажут дефиле в национальных костюмах

Экспозиция «Большая Сибирь» откроется яркой культурной программой
Вадим АЛЕКСЕЕВВадим АЛЕКСЕЕВ
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Общую экспозицию сибирских городов откроют культурной программой. Фото предоставлено Хакасским народным театром моды «Алтыр».

Общую экспозицию сибирских городов откроют культурной программой. Фото предоставлено Хакасским народным театром моды «Алтыр».

Десять сибирских регионов будут представлены на Петербургском международном экономическом форуме единым стендом и под общим брендом «Большая Сибирь». КП-Новосибирск стало известно, какую программу готовит делегация к открытию своей экспозиции.

Утром 3 июня (именно на этот день назначено открытие стенда «Большая Сибирь») для гостей прозвучат вокальные номера, музыка, исполненная на струнном инструменте под названием чатхан, и дефиле Хакасского народного театра моды «Алтыр».

- Выступят пять моделей, олицетворяющих пять стихий: Землю, Воздух, Камень, Огонь и Воду. Образы созданы модельером Мариной Мамышевой на основе хакасских костюмов, - рассказала КП-Новосибирск художественный руководитель театра «Алтыр» Наталья Сартыкова.

Кроме культурной программы открытие стенда включает приветствия почетных гостей и осмотр экспозиции. А сам стенд, напомним, выполнен как большой макет поезда. Внутри него состоятся подписания стратегически важных для Сибири соглашений.

Петербургский международный экономический форум пройдет со 2 по 5 июня в конгрессно-выставочном центре «Экспофорум».

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