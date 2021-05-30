Гостям сибирского стенда на ПМЭФ покажут дефиле в национальных костюмах

Общую экспозицию сибирских городов откроют культурной программой. Фото предоставлено Хакасским народным театром моды «Алтыр».

Десять сибирских регионов будут представлены на Петербургском международном экономическом форуме единым стендом и под общим брендом «Большая Сибирь». КП-Новосибирск стало известно, какую программу готовит делегация к открытию своей экспозиции.

Утром 3 июня (именно на этот день назначено открытие стенда «Большая Сибирь») для гостей прозвучат вокальные номера, музыка, исполненная на струнном инструменте под названием чатхан, и дефиле Хакасского народного театра моды «Алтыр».

- Выступят пять моделей, олицетворяющих пять стихий: Землю, Воздух, Камень, Огонь и Воду. Образы созданы модельером Мариной Мамышевой на основе хакасских костюмов, - рассказала КП-Новосибирск художественный руководитель театра «Алтыр» Наталья Сартыкова.

Кроме культурной программы открытие стенда включает приветствия почетных гостей и осмотр экспозиции. А сам стенд, напомним, выполнен как большой макет поезда. Внутри него состоятся подписания стратегически важных для Сибири соглашений.

Петербургский международный экономический форум пройдет со 2 по 5 июня в конгрессно-выставочном центре «Экспофорум».