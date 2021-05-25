Участникам ПМЭФ представят бренд «Большая Сибирь»

Десять регионов объединятся по общим стендом «Большой Сибири». Фото: Олег УКЛАДОВ

На площадке будущего форума заканчивается монтаж уникального стенда. Он объединит десять регионов, которые будут участвовать в мероприятиях единым фронтом.

- У нас сформирован инвестиционный портфель, который содержит информацию о ключевых проектах, обеспечивающих развитие огромной территории. 208 инвестпроектов на 16,4 триллионов рублей, 117 000 высокотехнологичных и высокооплачиваемых рабочих мест. Это проекты, реализация которых придаст новый облик Сибири. Впервые такой портфель рассматривается комплексно, - рассказал КП-Новосибирск председатель Исполнительного комитета Межрегиональной ассоциации экономического взаимодействия субъектов РФ «Сибирское соглашение» Геннадий Гусельников.

Именно «Сибирское соглашение» объединило регионы, предложив сформировать не только комплексный инвестиционный портфель, но и общую идею, единый бренд - «Большая Сибирь». Под ним будут представлены сильнейшие стороны дружественных регионов.

У самого стенда – нестандартный дизайн: после завершения монтажа он будет выглядеть как макет поезда. Делегаты сибирских регионов уверены, что даже своим видом он привлечет внимание многих гостей Петербургского международного экономического форума. Пройдет он в Северной столице со 2 по 5 июня.