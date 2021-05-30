Жительница Новосибирска подралась с собачницей, чьи псы бегали по лесу без поводка

Собаки выбежали на сибирячку из леса.
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Инцидент произошел в Академгородке. Сибирячка Галина рано утром пошал в лес между Нижней Ельцовкой и микрорайоном Щ на пробежку. Во время тренировки женщине на встречу выбежали две собаки.
— Они обе были беспородные. Одна — белая, похожа на смесь с хаски, но без темных подпалин и помельче хаски. Вторая была рыжей с длинной шерстью. Я стала отгонять их от себя, поднимая обломки веток и кидая в сторону собак, — рассказала КП-Новосибирск Галина. — Я не хотела им навредить.
По словам женщины, в этот момент появилась хозяйка собак. Она тут же начала кричать на сибирячку и оскорблять ее.
— Потом она набросилась на меня и повалила на землю, я ударилась затылком. Когда уже встала, то сказала ей, что тут люди ходят, на что она мне сказала, что для меня есть стадион, а лес — для них с собаками, — говорит Галина.
О конфликте женщина рассказала в социальных сетях. Новосибирцы разделились на два лагеря: одни поддержали бегунью, а другие встали на сторону собачницы:
— Собак надо на поводке выгуливать.
— Никто не знает, что у собаки в голове. Но конфликт нужно было на словах решить, а не ругаться.
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