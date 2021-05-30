Сибирячка пожаловалась на напавшую на нее собачницу во время прогулки в Новосибирске

Сибирячка отбивалась от животных палками. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Жительница Новосибирска Галина Мокина рассказала о происшествии в социальных сетях, в паблике «Сообщество Академгородка». Во время утренней пробежки сибирячка была вынуждена отбиваться от двух крупных животных, а затем от их хозяйки.

— Я занимаюсь бегом уже много лет и повидала всякое. Нередко нам и велосипедистам приходится отбиваться от уличных собак, но сегодня — 29 мая 2021 г. в 7-45 на меня напала собачница. Я бежала по лесу между Нижней Ельцовкой и «Щ» по широкой просеке от Экваторной, когда в метрах 50 от развилки в сторону «Сеятеля» с правой стороны из леса на меня выбежали две собаки. Я стала отгонять их от себя, поднимая обломки веток и кидая в их сторону. У меня была цель не что-то им сделать, а чтоб они оставили мысль приблизиться ко мне. Мне удавалось удерживать на расстоянии от себя двух собак сразу. И тут через некоторое время из леса появилась их хозяйка — женщина лет 30. Собачница налетела на меня с криками и оскорблениями, защищая своих собак, но им не давала никаких команд, по-моему они даже не особо дрессированы. После словесной перепалки она напала на меня, потом мы с ней упали. После того, как встали — я ей сказала, что тут люди ходят, на что она мне сказала, что для меня — стадион, а лес — для них с собаками, — написала Галина.

Как выяснилось, женщина не зря боится крупных псов. В прошлом году, по словам сибирячки, на нее во время пробежки уже нападала собака. Она порвала на ней одежду и слегка прикусила мышцы.

Между тем, в комментариях под постом обнаружился очевидец вчерашнего происшествия.

— Первое что мы увидели, это как вы кидаете камни и палки в собак, которые находились от вас на расстоянии не менее двух метров и до ваших манипуляций интереса к вам не проявляли. Мы вас не видели, поэтому собак не взяли на поводок. Только вместо того, чтобы разойтись мирно, вы начали крыть матом с криками, что лес для людей, а не для собак. После чего вам и рассказали про стадион. Собственно эту ситуацию спровоцировали вы сами, своим бодрым настроем, и получили отпор. Смею заверить что пока вы выясняли отношения, собаки не проявляли к вам ни какого интереса. Если честно, первый раз видела подобное поведение, тем более от взрослого человека, — прокомментировала Мария Яныгина.

Накануне чиновники разъяснили жителям города правила о выгуле домашних питомцев.

— Нельзя выгуливать собак на озелененных зонах отдыха, детских и спортивных площадках. Так же нельзя это делать на территории образовательных, медицинских организаций, организаций культуры и искусства, физической культуры и спорта, молодежной политики, пляжа, кладбища, рынка, места проведения массовых мероприятий, — говорится в сообщении от мэрии города Новосибирска.

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